Darts-Profi Hopp startet mit Erfolg in WM-Generalprobe

Turnier in Minehead

Minehead (dpa) - Darts-Profi Max Hopp ist mit einem Erfolg in die Players Championship Finals in Minehead gestartet. Der 23 Jahre alte Hesse gewann sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Jelle Klaasen mit 6:3 und steht damit in der Runde der letzten 32.