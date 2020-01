Titelverteidiger Glen Durrant aus England war nach drei aufeinanderfolgenden Titeln bei der British Darts Organisation ( BDO ) in diesem Jahr zur sportlich besseren Professional Darts Corporation (PDC) gewechselt. Der einzige deutsche Starter Michael Unterbuchner aus dem bayerischen Landsberg am Lech war im Achtelfinale mit 0:4 am Engländer Scott Mitchell gescheitert.