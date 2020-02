Bei den Portugal Open in Lissabon siegte der 23 Jahre alte Bundesliga-Profi des ASV Grünwettersbach im Finale gegen den Ukrainer Jewgen Prischepa in 4:3 Sätzen. Qiu Dang steht in der Weltrangliste auf Platz 77.

Durch den Erfolg in Lissabon verbesserte der deutsche Meister im Doppel seine Chancen, in diesem Jahr als Ersatzmann hinter Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska für die Team-WM und die Olympischen Spiele nominiert zu werden.