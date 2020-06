Der 22 Jahre alte Mainzer Kaul musste wie seine Konkurrenten im Stabhochsprung binnen zehn Minuten so oft wie möglich die Vier-Meter-Marke überwinden. Danach sollten in der gleichen Zeit mit der 7,26 Kilogramm schweren Kugel so oft es ging mehr als zwölf Meter weit gestoßen werden. Dritte Disziplin war die fünf Minuten lange Umrundung von 20 Meter auseinanderstehenden Hütchen.

Übertragen wurde der Wettkampf auf YouTube, Twitter und Facebook. Während Kaul seine Disziplinen in einer Halle ausführte, waren Mayer in Montpellier und Uibo in Clermont/USA auf Freiluftanlagen aktiv. «Ich bin froh, endlich mal wieder einen Wettkampf gemacht zu haben», sagte Kaul.