Der 26-Jährige vom Bundesliga-Club TTC Schwalbe Bergneustadt setzte sich im Endspiel in 4:3 Sätzen gegen den Ägypter Omar Assar durch. Nach zehn Ausgaben in den vergangenen zweieinhalb Monaten findet nun am kommenden Wochenende ein Finalturnier des «Düsseldorf Masters» statt, für das sich die fünf punktbesten Spieler der vergangenen Wochen qualifiziert haben und für das in den nächsten Tagen auch noch drei Wildcards verteilt werden. Sicher dabei sind neben Duda und Assar auch die beiden deutschen Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu sowie der Schwede Anton Källberg.

Bundestrainer Jörg Roßkopf hatte sich das «Düsseldorf Masters» im Frühsommer als Turnierformat ausgedacht, um seinen Spielern während der Corona-Pandemie zu Wettkampfpraxis zu verhelfen. Teilnehmen durften die deutschen Top- und Junioren-Nationalspieler sowie ausländische Profis, die in der Tischtennis-Bundesliga spielen.

