Der 44 Jahre alte Engländer machte den Triumph mit einem 18:8-Erfolg über seinen Landsmann Kyren Wilson perfekt. O'Sullivan holte den Titel in Sheffield bereits 2001, 2004, 2008, 2012 und 2013, für den 28 Jahre alten Wilson war es das erste Endspiel in der Billard-Variante. Der Sieg ist mit 500 000 Pfund (552 000 Euro) dotiert.

O'Sullivan war am Samstag mit einer 8:2-Führung in das Endspiel gestartet und war nach der zweiten Session mit einer 10:7-Führung in den Sonntag gegangen. Der Favorit baute diesen Vorsprung am zweiten Finaltag im Crucible Theatre, wo für das Endspiel rund 300 Zuschauer zugelassen waren, am Nachmittag entscheidend aus. O'Sullivan gewann sieben Durchgänge nacheinander zum 17:8 und durfte sich dann Abend nach einer Kurz-Session feiern lassen.

Im Halbfinale hatte sich O'Sullivan einer packenden Partie mit 17:16 gegen Ex-Weltmeister Mark Selby durchgesetzt, nachdem er am Freitagabend beim Stand von 14:16 schon dicht vor dem Aus stand. Der Weltranglisten-Achte hatte ebenfalls denkbar knapp mit 17:16 gegen den Schotten Anthony McGill das Weiterkommen geschafft.

