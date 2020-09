Ex-Weltmeister Kienle Zweiter beim Ironman70.3 in Estland

Tallinn (dpa) - Sebastian Kienle hat beim Ironman70.3 in Tallinn den Sieg verpasst. In einem wegen der Coronavirus-Pandemie nur wenigen Triathlon-Wettkämpfe in diesem Jahr belegte der Ironman-Weltmeister von 2014 den zweiten Platz.