Grund seien «zu viele Unwägbarkeiten, was die An- und Abreise sowie die Durchführung des Turniers an sich in Zeiten der Corona-Pandemie angeht», heißt es in einer Mitteilung der Nationalspielerinnen.

Da die Einreisebestimmungen regelmäßig aktualisiert werden, wäre nicht ausgeschlossen, dass sich die Spielerinnen sowohl nach ihrer Ankunft in Lettland als auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland in 14-tägige Quarantäne begeben müssten. Zugleich kritisierten die nationalen Meisterinnen von 2019 den Deutschen Volleyball-Verband und die internationalen Verbände. Auf ihre Hinweise zu den Unwägbarkeiten habe es keine Antworten gegeben.

«Es gibt auch keine klaren Ansagen, ob Teams disqualifiziert werden, wenn ein positiver Fall auftritt. Was ist, wenn zum Beispiel der Trainer positiv ist?», wird Sude in der Mitteilung zitiert. Zudem gebe es keine klare Aussage, ob bei der EM Punkte für das Olympia-Ranking vergeben werden, betonte das Duo.

Nach ihrer Absage sind noch sieben deutsche Teams für die EM gemeldet. Bei den Männern sind das neben den frisch gekürten Meistern Julius Thole/Clemens Wickler noch die Nationalteams Nils Ehlers /Lars Flüggen sowie Philipp-Arne Bergmann/ Yannick Harms (alle Hamburg). Dazu kommt das Duo Alexander Walkenhorst/ Sven Winter (Düsseldorf). Bei den Frauen vertreten Laura Ludwig/Margareta Kozuch (Hamburg), Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur (Berlin/Stuttgart) sowie Victoria Bieneck/Isabel Schneider (Hamburg) den DVV.

