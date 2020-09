Nachdem bei den Herren des HTHC Hamburg drei Coronavirus-Fälle festgestellt worden sind, haben sich 13 weitere Teammitglieder in Quarantäne begeben. Wegen der Kontakte zum Damen-Team geht Clubmanager Volker Dressel davon aus, dass dies auch für bis zu fünf Spielerinnen der Fall sein wird.

Für die Herren stehen am Wochenende die Partien gegen Rot-Weiss Köln und den Nürnberger HTC an, die Damen müssen beim Club an der Alster und dem Großflottbeker THGC antreten. «Wir möchten mit beiden Teams am Wochenende nicht spielen. Wir werden uns aber an die Entscheidung des Deutschen Hockey-Bundes halten», betonte Dressel.

Am Donnerstagabend sagte der Deutsche Hockey-Bund ( DHB ) die beiden Partien der Hamburger Männer gegen Köln am Samstag und Nürnberg am Sonntag ab. «Die Begründung für die Verlegung laut DHB-Spielordnung ist, dass dem HTHC aufgrund der Hygienemaßnahmen mehr als fünf Spieler des Stammkaders nicht zur Verfügung stehen», erklärt Bernd Schuckmann, der Vorsitzende des DHB-Sportausschusses.

Der erste Corona-Fall war am 7. September bekanntgeworden. Der betroffene Spieler war eine Woche zuvor aus Griechenland heimgekehrt. «Der erste Test direkt nach dessen Rückkehr ist allerdings negativ ausgefallen», sagte Dressel. Nach dem Auftreten von Symptomen bei dem Spieler in der Nacht vor den Auftaktspiel in Berlin am Samstag sei dieser aber nicht mitgereist. «Ein zweiter Test ist dann positiv ausgefallen», erklärte Dressel. Daraufhin habe man die gesamte Mannschaft getestet, das ergab zwei weitere positive Fälle. Namen wurden nicht genannt.

Die Herren vom Hamburger Polo Club, die zuvor gegen den HTHC gespielt hatten, unterzogen sich ebenfalls einem Test. «Wir gehen davon aus und hoffen es auch, dass wir alle negativ sind», berichtete HPC-Trainer Matthias Witthaus.

