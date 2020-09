«Das kann so weitergehen»: Lockerer Start für Thole/Wickler

Jurmala (dpa) - Der EM-Auftakt wurde für Julius Thole und Clemens Wickler zum lockeren Aufgalopp.

«Unser Taktik ist aufgegangen», sagte der 25 Jahre alte Abwehrspieler Wickler. Und der 2,06 Meter große Block-Spezialist Thole dachte sofort an die nächsten Aufgaben am lettischen Ostseestrand: «Das kann so weitergehen.» Das Hamburger Duo will bei der Beachvolleyball-EM in Jurmala den überraschenden zweiten Platz bei der Heim-WM vor einem Jahr unbedingt bestätigten.

Das deutliche 2:0 (21:11, 20:12) gegen das Gastgeber-Duo Aleksandrs Solovejs und Mihails Samoilovs ist zwar noch kein Maßstab. Aber mit einem weiteren Sieg können Thole/Wickler nun gleich am Donnerstag den Einzug ins Viertelfinale klarmachen. Nach dem Gewinn der nationalen Meisterschaft Anfang des Monats in Timmendorfer Strand sind die an Position drei gesetzte Deutschen auch bei der EM sofort wieder im Rhythmus. Das war nach dem abrupten Ende der Saison schon im März, als es eigentlich erst so richtig losgehen sollte, nicht immer so.

«Wir sind froh, dass wir in dieser Saison überhaupt noch einige so hochklassige Turniere haben. Das freut uns total auch Richtung Tokio. Eine ganze Saison ohne Wettkämpfe wäre sicher schwierig gewesen», sagte der 23 Jahre alte Thole. Mit WM-Silber und dem zweiten Platz beim Welttour-Finale in Rom hatten sich Thole/Wickler bereits das Olympia-Ticket erkämpft, das sie nun wegen der Corona-Pandemie erst im Sommer 2021 in Tokio einlösen können.

Beim EM-Championat sind je 32 Frauen- und Männerteams dabei, die zunächst in der Gruppenphase die Teilnehmer der K.o.-Runde ermitteln. Die Finals werden am Samstag und Sonntag ausgetragen. Die EM läuft mit einem ausgefeilten Hygiene- und Sicherheitskonzept, «das wir als notwendig ansehen und das dafür sorgt, dass wir uns sicher fühlen», erklärte Thole: «Wir sind abgeschottet von allem.» Zwei Corona-Tests haben die Teams bereits hinter sich, ein dritter folgt.

Für die drei weiteren deutschen Herren-Duos wurde der Auftakt zum Fehlstart. Nils Ehlers und Interimspartner Simon Pfretzschner verloren gegen die Norweger Hendrik Mol und Mathias Berntsen mit 0:2. Armin Dollinger und Sven Winter unterlagen den Schweizern Adrian Heidrich und Mirco Gerson mit 1:2. Philipp Arne Bergmann und Lukas Pfretzschner mussten sich den Russen Nikita Liamin und Taras Mijskiw ebenfalls mit 1:2 beugen.

Bei den Frauen haben sich Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch sowie Victoria Bieneck und Isabel Schneider (alle Hamburg) mit Siegen bereits für die K.o.-Partien qualifiziert. Die 34 Jahre alte Ludwig ist schon viermalige Europameisterin. Insgesamt werden bei der EM 200.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Die neuen EM-Titelträger werden mit 20.000 Euro pro Team belohnt.

© dpa-infocom, dpa:200916-99-585087/3