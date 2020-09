Die Vizeweltmeister aus Hamburg, in Jurmala an Position drei gesetzt, besiegten zum Turnier-Start der Männer das Gastgeber-Duo Aleksandrs Solovejs und Mihails Samoilovs deutlich mit 2:0 (21:11, 20:12) und können mit einem weiteren Sieg in der Gruppe nun den Direkteinzug ins Viertelfinale klarmachen.

Beim kontinentalen Championat sind je 32 Frauen- und Männerteams dabei, die zunächst in der Gruppenphase die Teilnehmer an der K.o.-Runde ausspielen. Die Finals werden an der lettischen Ostseeküste am Samstag und Sonntag ausgetragen.

«Unser Taktik ist aufgegangen», sagte Abwehrspieler Wickler nach dem Auftaktsieg. «Das kann so weitergehen», ergänzte Thole , der die EM nach langer internationaler Pause und fehlenden Welttour-Turnieren wegen der Corona-Krise als «Höhepunkt der Saison» einstufte.

Für die drei weiteren deutschen Herren-Duos wurde der Auftakt zum Fehlstart. Nils Ehlers und Interimspartner Simon Pfretzschner verloren ihr erstes Spiel gegen die Norweger Hendrik Mol und Mathias Berntsen mit 0:2 (16:21, 16:21). Armin Dollinger und Sven Winter, ebenfalls ein Interimsduo, unterlagen den Schweizern Adrian Heidrich und Mirco Gerson mit 1:2 (17:21, 21:16, 14:16). Philipp Arne Bergmann und Lukas Pfretzschner mussten sich den Russen Nikita Liamin und Taras Mijskiw mit 1:2 (21:18, 16:21, 9:15) geschlagen geben.

© dpa-infocom, dpa:200916-99-585087/2