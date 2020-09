Die Vizeweltmeister aus Hamburg verloren mit 1:2 (18:21, 24:22, 12:15) gegen die Niederländer Christiaan Varenhorst und Steven van de Velde. Um noch ins Achtelfinale einziehen zu können, benötigt das deutsche Spitzen-Duo nun einen Sieg gegen die Italiener Paolo Nicolai und Daniele Lupo .

Philipp Arne Bergmann und Lukas Pfretzschner erhielten sich mit einem 2:0 (25:23, 22:20) gegen das Gastgeber-Duo Marcis Jirgensons und Rinalds Aispurs ihre Chance auf das Achtelfinale. Sie treffen in der K.o.-Runde in einem weiteren deutsch-italienischen Duell auf Jakob Windisch und Adrian Carambula.

Die Spiele wurden nach der wetterbedingten Pause am Donnerstag auf den Außenplätzen einer Beachvolleyball-Halle nahe Riga ausgetragen - aus Sicherheitsgründen ohne Zuschauer. Die Veranstalter wollen noch darüber entscheiden, ob einige der am Freitag noch anstehenden Spiele in dem eigens für die EM errichteten Stadion am Ostseestrand von Jurmala stattfinden können. Wegen Sturm und starken Regens waren am Vortag alle vorgesehenen Spiele abgesagt worden.

Ausgeschieden sind dagegen die zwei anderen deutschen Herren-Duos. Nils Ehlers und Interimspartner Simon Pfretzschner mussten gegen die Österreicher Moritz Pristauz und Julian Hörl mit 0:2 (14:21, 11:21) ihre zweite Niederlage einstecken. Auch für Armin Dollinger und Sven Winter, ebenfalls ein Interimsduo, ist nach dem 1:2 (21:19, 17:21, 7:15) gegen Paolo Nicolai und Daniele Lupo die EM bereits beendet.

