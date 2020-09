«Wir machen es wieder! Ich vermisse es enorm und werde mein Bestes geben, um meine Tour-Karte so schnell wie möglich zu bekommen, damit ich in Zukunft wieder auf den großen Bühnen auftreten kann», schrieb «Barney». Seinen Post, den er mit einer Siegerpose aus der Vergangenheit bebilderte, unterschrieb er mit dem Wort «Comeback».

Van Barneveld war eigentlich nach der Weltmeisterschaft im vergangenen Dezember abgetreten. Damals hatte der langjährige Weltklasse-Spieler über sich selbst geurteilt: «Wenn du zwei Jahre in Serie in der ersten Runde verlierst, dann bist du ein Amateur. Dann gehörst du nicht mehr in dieses Spiel. Das werde ich mir selbst bis zum Ende meines Lebens sagen.» Der Weg zurück auf die Tour wird hart: «Barney» muss sich gegen zahlreiche Rivalen eine Tour-Karte erspielen. Erst wenn das gelingt, erhält er die Zulassung für die großen Turniere.

© dpa-infocom, dpa:200923-99-682222/2