Salzburg (dpa) - Das deutsche Darts-Duo Max Hopp und Gabriel Clemens hat souverän das Achtelfinale bei der Team-WM in Salzburg erreicht. Der Hesse und der Saarländer besiegten am Freitagabend Finnland (Marko Kantele/Veijo Viinikka) in einem Doppel erwartungsgemäß deutlich mit 5:0.

Von dpa