Im chinesischen Weihai gewann der Weltranglisten-16. gegen Darko Jorgic aus Slowenien in 4:0 Sätzen und gegen Quadri Aruna aus Nigeria in 4:1 Sätzen. Der 28 Jahre alte Franziska und der 22 Jahre alte Jorgic spielen in der Bundesliga gemeinsam für den 1. FC Saarbrücken.

Im Achtelfinale am Samstag wird auch der zweite deutsche Teilnehmer Dimitrij Ovtcharov in das Turnier eingreifen. Der frühere Weltranglisten-Erste gehört zu den acht topgesetzten Spielern, die die Gruppenphase überspringen durften. An dem World Cup nehmen die bestplatzierten Spieler der europäischen, asiatischen, afrikanischen und amerikanischen Ranglisten-Turniere teil. Im Tischtennis hat dieser Wettbewerb traditionell eine große Bedeutung. Wegen der Corona-Pandemie werden die Spieler in diesem Jahr in der Halle und dem angrenzenden Hotel komplett von der Außenwelt abgeschottet.

