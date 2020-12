Der 39-jährige Hamburger lag am Silvestermorgen auf Platz sechs und wird Kap Hoorn als das dritte und letzte Kap auf der «Route der drei Kaps» voraussichtlich am 3. oder 4. Januar passieren. Als Erster wird dort Spitzenreiter Yannick Bestaven mit seiner «Maître Coq IV» einen Tag nach Neujahr erwartet.

Die legendäre Landmarke auf der chilenischen Felseninsel Isla Hornos wird die Skipper der führenden Gruppe zu Beginn des letzten Drittels im Solo-Rennen um die Welt stürmisch erwarten. Anschließend geht es zurück in den französischen Start- und Zielhafen Les Sables-d'Olonne.

In der Nacht zu Donnerstag war Boris Herrmann zunächst als Techniker gefordert. Der Skipper der «Seaexplorer - Yacht Club de Monaco» musste den elektrischen Motor seiner Kielhydraulik austauschen, weil Wasser in die Box eingedrungen war. «Das war anstrengend, hat viele Stunden gedauert und hält hoffentlich, denn noch einen Ersatzmotor habe ich nicht», berichtete Herrmann.

Am Silvestermorgen war der erste deutsche Skipper in der Vendée-Globe-Historie zwar müde, aber bereit für die ungemütliche Drake-Passage zwischen Kap Hoorn und den Südlichen Shetlandinseln. Seine Kampfansage an die Konkurrenz: «Meine Idee war es immer, erst gut auf mein Boot aufzupassen und dann nach Kap Hoorn anzugreifen. Mein Boot ist zu hundert Prozent intakt.»

