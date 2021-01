Für van Gerwen , der nach der WM seinen Ranglistenplatz eins an den neuen Weltmeister Gerwyn Price verlor, ist es ein Fehlstart in die Saison, in der er zurück an die Darts-Spitze möchte. Der Waliser Price hatte zum Auftakt keine Probleme, er besiegte Joe Cullen aus England mit 10:3. Am Sonntag werden Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel ausgetragen. Deutsche Teilnehmer sind nicht dabei.

