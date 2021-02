Fällt am Freitag der erneute Test auf das Coronavirus negativ aus, kann der Fünfte der Weltumseglung Vendée Globe am Samstag als Gesprächsgast ins «Aktuelle Sportstudio» des ZDF . Das teilte das Management des in Hamburg lebenden Profiseglers mit. Am Sonntag soll Herrmann in der ARD-Sportschau Glücksfee bei der Auslosung des Viertelfinals im DFB-Pokal spielen.

Talkshow-Termine in den Tagen zuvor sind jedoch auf nächste Woche verschoben worden. Dagegen findet der Instagram Live-Chat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Herrmann und dessen Frau Birte Lorenzen-Herrmann über die Initiative «My Ocean Challenge» am Freitag (15.30 Uhr) statt. Dabei geht es um Meeresforschung, Klimaschutz, Wissenschaft und Bildung.

Weil Herrmann nach seinem 80-tägigen Segeltörn im Risikogebiet Frankreich an Land gegangen ist, muss er sich in Deutschland einer Quarantäne unterziehen. Diese kann durch einen zweiten negativen Test beendet werden.

