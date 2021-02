Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mitteilte, wurden zudem für die Nationalmannschaftssaison in diesem Jahr die Verträge von Roberto Ciamarra (Scout) und Oscar Berti (Athletiktrainer) verlängert. Der bisherige Teammanager Thomas Ranner steigt zum neuen Co-Trainer Gianis auf.

«In den vier zurückliegenden Jahren haben wir als Team großartige Erfolge gefeiert, aber auch schmerzhafte Niederlagen eingesteckt», sagte Giani, der im Februar 2017 Nachfolger des Belgiers Vital Heynen geworden war. «Wir stehen an einem Scheideweg, den ich gerne mit meinem Team weitergehen wollen würde. Dafür brauche ich aber auch das klare Signal aus der Mannschaft, das ich über starke Leistungen in allen Wettbewerben sehen möchte.»

Die geplanten Saisonhöhepunkte 2021 sind die Nationenliga, in der es erstmals um Weltranglistenpunkte geht, und die Europameisterschaft. Das Kontinentalturnier wird in Polen, Tschechien, Estland und Finnland ausgetragen. Die Termine stehen noch nicht fest, die Turniere finden in der Regel im Herbst statt. Für die Olympischen Spiele in Tokio hat sich Gianis Team nicht qualifiziert.

«Andrea und wir werden uns daher Ende des Jahres erneut zusammensetzen, die Leistungen auswerten und entscheiden, ob wir den Weg weiterhin gemeinsam gehen wollen», sagte Sportdirektor Christian Dünnes. «Wir werden dies nicht von einzelnen Platzierungen abhängig machen. Vielmehr von der Entwicklung der Mannschaft, die uns das Gefühl geben muss, dass wir vom aktuellen Weltranglistenplatz 21 die Spitze wieder attackieren können.»

