Hockey-Herren gewinnen auch zweites Spiel in Argentinien

Buenos Aires (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren haben in der FIH Pro League auch ihr zweites Gastspiel in Argentinien gewonnen. Das Team von Bundestrainer Kais al Saadi erkämpfte in Buenos Aires beim Turnier der weltbesten Mannschaften ein klares 3:0 (1:0) gegen die Hausherren.