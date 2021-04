Nach seiner Viertelfinal-Niederlage am Vortag setzte sich der Griechisch-Römisch-Ringer am Sonntag erst in der Hoffnungsrunde der Gewichtsklasse bis 82 Kilogramm gegen den Esten Ranet Kaljola und dann in einem der kleinen Finals um die dritten Plätze noch gegen den Dänen Rajbek Bisultanov durch. Bereits im vergangenen Jahr in Rom hatte der 25-Jährige EM-Bronze geholt.

Es war die vierte Medaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) bei den Titelkämpfen in Polen. Zuvor hatten Aline Rotter-Focken in der Klasse bis 76 Kilogramm, Annika Wendle (53 kg) und Eduard Popp (130 kg) ebenfalls Bronze gewonnen. Dreifach-Weltmeister Frank Stäbler (72 kg) indes war überraschend bereits in seinem ersten Kampf ausgeschieden.

