Der 31-Jährige setzte sich in der dritten Session mit 13:8 gegen Landsmann David Gilbert durch und darf damit weiter auf seinen zweiten WM-Titel nach 2019 hoffen. Trump führt das Ranking seit August 2019 an und gilt nach dem Ausscheiden von Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan (ebenfalls England) als Topfavorit. In der Runde der letzten Acht bekommt er es mit Shawn Murphy oder Yan Bingtao zu tun.

