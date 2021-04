Trump, der als 2019er-Weltmeister als Topfavorit galt, verlor seine Partie gegen Landsmann Shaun Murphy mit 11:13. Am Mittag hatte Robertson im Crucible Theatre von Sheffield gegen den englischen Vorjahresfinalisten Kyren Wilson mit 8:13 verloren. Murphy und Wilson treffen nun im Halbfinale aufeinander. In der zweiten Partie der Vorschlussrunde duellieren sich Stuart Bingham und Ex-Champion Mark Selby (beide England). Das Finale steigt dann am 2. und 3. Mai.

