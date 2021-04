Erfolgreicher Start von Zeidler in den Ruder-Weltcup

Zagreb (dpa) - Für Oliver Zeidler hat der erste Ruder-Weltcup der Olympia-Saison erfolgreich begonnen. Knapp drei Wochen nach seinem EM-Triumph in Italien präsentierte sich der Einer-Fahrer aus Ingolstadt auf dem Jarun-See in Zagreb erneut in blendender Form.