«Ich glaube, dass diese EM eine der stärksten der letzten Jahre werden wird», sagte der 32-Jährige wenige Stunden vor seinem ersten Einsatz in Budapest. Wegen coronabedingt zuletzt nur sehr wenigen Wettkämpfen schicken viele Nationen ihre Olympia-Teams zur Europameisterschaft . «Wenn man über ein Jahr keine Wettkämpfe hatte, nutzt man, glaube ich, jede Disziplin und jeden Wettkampf», sagte Hausding .

Über sich selbst sagte der Rekordeuropameister, der zuletzt beim Weltcup in Tokio sein Wettkampfcomeback gegeben hatte: «Das war meine längste Wettkampfpause, seit ich diesen Sport mache. Selbst als Siebenjähriger hatte ich Wettkämpfe in kürzeren Abständen als jetzt.»

Teamkollegin Tina Punzel kündigte an: «Wir werden in jeder Disziplin um die Medaillen kämpfen.» Die 25-Jährige merke aber auch, dass der Weltcup in Japan, bei dem es für die Sportlerinnen und Sportler um Olympia-Startplätze ging, Kraft gekostet habe. Genauere Prognosen seien schwierig.

