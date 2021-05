«Wir werden am The Ocean Race 2022/23 und an der Vendée Globe 2024/25 teilnehmen», sagte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur . «Wir sind sehr glücklich, dass wir solide aufgestellt in die Zukunft segeln und über Jahre planen können.»

Bei der Solo-Regatta Vendée Globe hatte Herrmann im Februar Platz fünf belegt. Beim Ocean Race besteht jede Crew aus vier Personen, darunter muss mindestens eine Frau sein.

Das neue Boot für seine beiden Projekte ist bereits in Frankreich in Arbeit und soll im Juni 2022 fertiggestellt werden. Organisationszentrale des Teams Malizia bleibt Hamburg, die technische Teambasis Lorient in der französischen Bretagne und der Heimatverein der Yacht Club de Monaco. Herrmann stellte seine Pläne in einer Online-Medienrunde vor.

