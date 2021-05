In 1:57,98 Minuten blieb der Berliner klar über seiner Saisonbestleistung von 1:56,64 Minuten, die er bei der Olympia-Qualifikation in Berlin vor einem Monat erreicht hatte. Dass der 17. Platz reicht, liegt an drei vor ihm platzierten Polen, von denen aber nur zwei im Halbfinale starten können.

Florian Wellbrock konnte aus der Heimat verfolgen, wie sich seine Konkurrenten über 1500 Meter Freistil präsentierten. In den Vorläufen schlug Michailo Romantschuk (Ukraine) in 14:52,07 Minuten als schnellster Schwimmer an. In die Nähe von Wellbrocks Weltjahresbestzeit von 14:36,45 Minuten wird die Konkurrenz aber vermutlich erst beim Finale am Mittwoch kommen.

Wellbrock lässt die Wettbewerbe im Becken bei der EM aus. Nach seinem Freiwasser-Check in Ungarn bereitet er sich abseits der Europameisterschaften weiter auf die Olympischen Spiele vor.

© dpa-infocom, dpa:210518-99-644531/4