Ceferin führt den Kontinentalverband seit September 2016. Damals setzte er sich unterstützt vom Deutschen Fußball-Bund in einer Kampfabstimmung gegen den Niederländer Michael van Praag durch und übernahm die Nachfolge des gesperrten Michel Platini . Zuvor war der 51 Jahre alte Jurist auf der internationalen Funktionärsbühne kaum in Erscheinung getreten. Als UEFA-Chef ist er per Statuten auch Vizepräsident im Weltverband FIFA .