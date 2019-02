Fußballer aus Bahrain kommt aus der Haft in Thailand frei

Bangkok (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Hakim Al-Araibi aus Bahrain kommt nach zweieinhalb Monaten Haft in Thailand frei. Ein Gericht in Bangkok entschied am 11. Februar, dass das Auslieferungsverfahren gegen den 25-Jährigen eingestellt wird.