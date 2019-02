«Bei der engen Zusammenarbeit mit dem DOSB können wir uns vorstellen, dass wir das weiter ausbauen», sagte von der Leyen in Seefeld bei einem Besuch der nordischen Ski-WM . Die Politikerin besuchte zunächst die Sportler auf der Bergiselschanze in Innsbruck und sah sich am Nachmittag auch den Zehn-Kilometer-Lauf der Nordischen Kombinierer in Seefeld an.

«Die Sportler sind fantastische Botschafter für die Sportförderung», sagte von der Leyen. 14 der 28 deutschen Teilnehmer seien bei der Bundeswehr, berichtete DSV-Präsident Franz Steinle. Von der Leyen war am Vormittag auf den Sprungturm der Schanze in Innsbruck gefahren. «Die Kulisse ist gigantisch, es war ein majestätischer Ausblick», schwärmte sie.