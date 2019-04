DOSB für Kronzeugenregelung: «Keine bessere Möglichkeit»

«Wir sind eindeutig und klar dafür - und waren das auch immer. Die Kronzeugenregelung ist so, wie sie im Anti-Doping-Gesetz enthalten ist, aus unserer Sicht nicht ausreichend», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann in Berlin nach einer Sitzung des Sportausschusses im Bundestag. «Heute hat sich in den Darstellungen bestätigt, dass es keine bessere Möglichkeit gibt, Betrüger im Kreis der Athleten und im Umfeld aufzudecken.»

Befürworter einer Kronzeugenregelung sehen darin ein wichtiges Instrument, um stärker an die Hintermänner bei Dopingvergehen zu kommen. Aussagewillige Sportler sollen mit einer derartigen Regelung weitgehend von Strafverfolgung befreit werden können.

Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt nach den Razzien bei der nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Tirol sowie bei einem Arzt in Erfurt weiter gegen 21 Sportler aus acht europäischen Ländern, die mutmaßlich Eigenblut-Doping betrieben haben sollen.

Einen Medienbericht, dass sich darunter ein deutscher Athlet aus dem Bereich Eisschnelllauf befinden soll, kommentierte Kai Gräber, Leiter der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft Doping in München, nicht. «Es ist schwierig, es wird viel spekuliert.» Weitere Informationen könnten nicht gemacht werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Insgesamt wurden bislang neben dem Hauptbeschuldigten Sportarzt Mark S. vier Personen aus dessen Doping-Netzwerk festgenommen.

Auch Gräber sprach sich für eine Kronzeugenregelung aus. «Dieser Fall zeigt, dass es ohne Informationen aus der Szene nicht gehen wird», sagte er.

Hörmann fürchtet derweil nach dem Rücktritt von DFB-Chef Reinhard Grindel mögliche negative Konsequenzen über den Fußball hinaus. «Insgesamt ist natürlich jeder dieser Fälle immer ein stückweit Problem für den Sport, wenn über die Frage der Zuverlässigkeit von Funktionären diskutiert wird», sagte er ebenfalls in Berlin. «Solche Entwicklungen helfen nicht, den Sport in seinem Wert und der gesellschaftlichen Bedeutung so zu positionieren, wie wir das alle tun wollen.»

Grindel war am Dienstag nach Kritik wegen fragwürdiger Zusatzeinkünfte und der Annahme einer teuren Uhr als Geschenk von einem Funktionärskollegen aus der Ukraine von seinem Amt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes zurückgetreten.

«Wir können nur hoffen und wünschen, dass es im DFB gelingt, eine stabile Übergangsphase zu sichern», sagte Hörmann. Er sei «zuversichtlich», dass die Interimsspitze aus den Vizechefs Reinhard Rauball und Rainer Koch dies auch schaffe. «Es bleibt zu hoffen, dass nach mehreren Wechseln innerhalb kurzer Zeit beim DFB dann ab Herbst eine stabile und dauerhaft tragfähige Lösung gefunden wird.»

Der Nachfolger oder die Nachfolgerin Grindels benötigt aus Sicht von Hörmann vor allem ein Attribut: «In so einem großen Verband braucht es eine kraftvolle Form von Führung. Es muss jemand mit großem Führungspotenzial antreten, sonst wird das nicht funktionieren.» Auf die Frage, ob der nächste DFB-Präsident aus dem Fußball kommen solle, sagte der frühere Chef des Deutschen Skiverbands, dass er stets befürwortet habe, «dass ehemalige Athleten in die Verbandsverantwortung kommen.» Dies hänge aber auch von den Umständen ab.