Die Rechtsprechende Kammer der FIFA-Ethikkommission sperrte den 86-Jährigen lebenslang für alle Fußball-Aktivitäten, teilte der Weltverband mit. Marin wurde wegen des Verstoßes gegen Artikel 27 (Bestechung) des Ethikreglements für schuldig gesprochen. Zudem muss er eine Geldstrafe von einer Million Schweizer Franken zahlen.

Im Zuge des FIFA-Korruptionsskandals war er bereits im August 2018 von einem New Yorker Gericht zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Eine Jury hatte Marin zuvor für schuldig befunden, in seiner Zeit als Fußball-Funktionär Schmiergelder in Höhe von rund 6,5 Millionen Dollar angenommen zu haben. Im Mai 2015 war er neben weiteren Spitzenfunktionären auf Ersuchen der US-Justiz in Zürich festgenommen worden.