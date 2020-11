«Die erste Impfwelle ist für die Menschen, die es brauchen, die Hochrisikogruppen - und das unterstützen wir sehr», sagte Thomas Bach , der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Zuvor hatten die Organisatoren der Tokio-Spiele mit Erleichterung auf die Nachricht von einem vielversprechenden Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer reagiert.

Die Olympischen Spiele in Japan waren wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr in den Sommer 2021 verlegt worden. Zuletzt hatten die Planer mehrfach gewarnt, auch ein Impfstoff sei kein «Allheilmittel» für Olympia . Eine Taskforce erarbeitet derzeit ein Maßnahmenpaket für Spiele unter Corona-Bedingungen.

Über die Chancen auf einen Impfstoff sei das IOC in Gesprächen mit Herstellern und medizinischen Experten, ließ Bach nach einer Sitzung der IOC-Exekutive wissen. Zunächst solle dieser aber an «Krankenschwestern, Ärzte und jeden, der unsere Gesellschaften am Leben erhält» gehen, versicherte der 66-Jährige. «In diesem Zusammenhang werden wir weitere Gespräche mit allen Experten führen», fügte Bach hinzu.

Der IOC-Präsident reist am Sonntag zu einem viertägigen Besuch nach Tokio. Es ist seine erste Reise in die Gastgeber-Stadt seit der Entscheidung zur Olympia-Verlegung im März. Eine Absage der Spiele schloss Bach aus. Vielmehr sei er «mehr und mehr zuversichtlich», dass auch eine «angemessene Zahl von Zuschauern» in den Arenen zugelassen werden kann.

