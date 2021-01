In der Schalte soll das Exko-Treffen am 25. und 26. Januar besprochen werden. Thema wird aber vor allem auch die umstrittene WM in Belarus in diesem Jahr sein. Ob dabei schon eine Entscheidung fällt, Belarus die WM zu entziehen, ist noch unklar.

Die Weltmeisterschaft ist vom 21. Mai bis 6. Juni im lettischen Riga und im belarussischen Minsk geplant. Zuletzt war der politische und wirtschaftliche Druck auf die IIHF immens gewachsen, Belarus das Turnier wegen der Machenschaften des Machthabers Alexander Lukaschenko wieder zur entziehen. Dies hatte unter anderem auch der deutsche Außenminister Heiko Maas gefordert. Am 16. Januar hatte WM-Sponsor Skoda angekündigt, sich zurückzuziehen, sollte die IIHF Belarus als Co-Ausrichter nicht wieder streichen. IIHF-Präsident René Fasel hatte zuvor stets vor den finanziellen Folgen eines WM-Entzugs angesichts geltender Verträge gewarnt.

Die EU erkennt Lukaschenko seit der als gefälscht eingestuften Präsidentenwahl vom 9. August nicht mehr als Präsidenten an. Dutzende Staaten haben Sanktionen gegen Funktionäre des Machtapparats erlassen. Bei Protesten gegen Lukaschenko gab es seit August mehr als 30.000 Festnahmen, hunderte Verletzte und zahlreiche Tote. Zudem steht Belarus wegen mangelnder Corona-Schutzmaßnahmen in der Kritik.

Sollte Belarus als Ausrichter wegfallen, könnte das Turnier nur in Lettland, in Dänemark oder der Slowakei stattfinden.

