Mit der Veröffentlichung zahlreicher Detailpläne für alle Beteiligten zu Corona-Gegenmaßnahmen im April werde sich diese Kritik «ganz sicher abschwächen», sagte IOC-Olympiadirektor Christophe Dubi . Zuvor hatte eine Arbeitsgruppe von Internationalem Olympischem Komitee und japanischen Gastgebern drei Tage lange über die weitere Präzisierung der Corona-Handbücher für alle Beteiligten der Tokio-Spiele beraten.

Die erste Version der sogenannten Playbooks, die Anfang Februar vorgestellt worden waren, hätte eine «außerordentliche Wirkung» erzielt, sagte Dubi. Nun wolle man Sport für Sport und Arena für Arena klare Regeln aufstellen. «Der Weg ist klar, der Rahmen ist klar, jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln und die Kleinarbeit verrichten», sagte Dubi.

In den Zeitplan mit der Veröffentlichung weiterer Playbooks im April und der finalen Version im Juni habe das IOC «großes Vertrauen». Die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Sommerspiele sollen am 23. Juli in Tokio eröffnet werden.

Neben dem konkreten Umgang mit Corona-Tests und der Frage, wie sich die Olympia-Teilnehmer durch Tokio bewegen können, soll es zeitnah auch konkrete Vorgaben für den olympischen Fackellauf geben. Zuvor hatte der Gouverneur der Präfektur Shimane verkündet, er erwäge aus Verärgerung über die Corona-Politik der Regierung den durch seine Region führenden Teil des Fackellaufs abzusagen. Hidemasa Nakamura, Spitzenfunktionär des Olympia-Organisationskomitees, versprach rechtzeitige Richtlinien für die Sicherheit von Teilnehmern und Zuschauern des Fackellaufs.

