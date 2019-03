Laura Siegemund scheitert in erster Runde in Indian Wells

Indian Wells (dpa) – Laura Siegemund aus Filderstadt hat beim WTA-Turnier in Indian Wells (USA) den Einzug in die zweite Runde verpasst. Am Mittwoch verlor die 105. der Weltrangliste in ihrer Erstrundenpartie gegen die Tschechin Marketa Vondrousova mit 4:6 und 6:7 (6:8).