Die leisen Zweifel, die es vor den French Open an der Form von Rafael Nadal gegeben hatte, hat der Spanier einfach weggewischt. Und wie! Einmal mehr hat der Chef de Paris der Tenniswelt gezeigt, wer der uneingeschränkte Herrscher auf der roten Asche ist. Das atemberaubende Finale mit teils wahnwitzigen Ballwechseln war der eindrucksvolle Beweis, dass es an Nadal in Paris einfach kein Vorbeikommen gibt. Chapeau!