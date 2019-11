Ach du guter alter Davis Cup , was ist nur aus Dir geworden? Weißt Du noch früher, als Du Sinnbild für das Mannschaftstennis warst und Einzelspieler zu Teamplayern gemacht hast. Als sich Boris Becker (unvergessen mit John McEnroe ), Michael Stich, Carl-Uwe Steeb oder aber auch Michael Westphal und Marc-Kevin Goellner – stellvertretend für alle Davis-Cup-Spieler – epische Duelle, ja fast Schlachten für ihr Heimatland geliefert haben. Mal auf heimischem Boden vor 10 000 Zuschauern in der Dortmunder Westfalenhalle oder in der Frankfurter Festhalle. Mal in der Ferne vor heißblütigen, enthusiastischen Fans in Südamerika oder in Schweden, Österreich und Amerika. Du hast die Massen fasziniert, Du warst ein Gassenhauer, Straßenfeger und Quoten-Garant. Und auch im fortgeschrittenen Alter warst Du noch ein Hingucker, Deine hässliche Salatschüssel war heiß begehrt in der Tennis-Welt.

Und nun, was ist aus Dir geworden? Du hast ein neues Gewand bekommen, bist geliftet und auf jung getrimmt worden. Aber attraktiver bist Du dadurch nicht geworden. Viel Geld kann man mit Dir verdienen, mit schnödem Mammon versuchst Du, Dich attraktiv zu machen. Vergeblich, Dein sportlicher Wert ist nicht mehr so hoch wie einst.

Schade, Du warst so ein guter, treuer Weggefährte. Über Jahre, ja sogar Jahrzehnte. Mach es gut. Aber vielleicht kommst Du ja bald einmal wieder vorbei – in Deinen alten Klamotten. Ich würde Dich mit offenen Armen empfangen. Und wäre sicher nicht alleine.