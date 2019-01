Der einstige Weltranglisten-Erste Murray hatte in Melbourne erklärt, spätestens im Sommer in Wimbledon aufhören zu wollen, schloss aber auch nicht aus, dass bereits die am 14. Januar beginnenden Australian Open sein letztes Turnier sein könnten. Der 31-jährige Schotte leidet unter langwierigen Hüftproblemen und klagt über anhaltende Schmerzen.

«Das sind natürlich sehr schlechte Nachrichten», sagte Nadal in Melbourne. Der Gewinner von 17 Grand-Slam-Titeln, der selbst oft Verletzungsprobleme hatte, äußerte Verständnis für Murrays Entscheidung und verwies darauf, dass die Topspieler alle jenseits der 30 seien. «Heute er, morgen ein anderer. Wir sind nicht mehr 20», sagte der 32-Jährige. Murray sei schon lange dabei, andererseits dauerten die Karrieren heutzutage auch länger. «Wenn er vor zehn Jahren mit 31 zurückgetreten wäre, hätte man gesagt, dass er eine großartige und sehr lange Karriere hatte», erklärte Nadal, selbst lange Jahre die Nummer eins.

Der Spanier hatte sich im November am Knöchel operieren lassen und zuletzt leichte Oberschenkelprobleme. Er fühle sich aber gut, sagte Nadal, der zuletzt vor vier Monaten ein Match bestritten hat. Damals musste er im Halbfinale der US Open wegen Knieproblemen aufgeben.

Die Weltranglisten-Erste Simona Halep bedauerte Murrays Schritt ebenfalls. «Ich hatte einen Knoten im Magen», sagte die Rumänin. «Ich habe ihn immer bewundert. Ein bisschen verrückt auf dem Platz, aber das mag ich, weil ich genauso bin.» Halep erklärte, sie habe ihre Rückenprobleme überwunden. Deswegen hatte die 27 Jahre alte French-Open-Siegerin die vorige Saison vorzeitig beendet.