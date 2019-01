Julia Görges büßte drei Plätze ein und rutschte vom 13. auf den 16. Rang zurück. Dies geht aus dem neuen Ranking hervor, das die Damen-Profiorganisation WTA am Montag veröffentlichte. Kerber stand 2018 in Melbourne noch im Halbfinale, in diesem Jahr scheiterte sie überraschend im Achtelfinale an der Amerikanerin Danielle Collins. Görges war bereits in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers gegen Collins ausgeschieden. Angeführt wird die Weltrangliste von der Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka.

Bei den Herren verbesserte sich Alexander Zverev trotz seines Achtelfinal-Aus' vom vierten auf den dritten Platz. Australian-Open-Champion Novak Djokovic behauptete seine Führung vor dem unterlegenen Finalgegner Rafael Nadal. Der entthronte Melbourne-Titelverteidiger Roger Federer fiel vom dritten auf den sechsten Rang zurück. Zweitbester Deutscher ist Routinier Philipp Kohlschreiber als 32., Jan-Lennard Struff folgt auf Platz 51.