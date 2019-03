Der an Nummer drei gesetzte Zverev startete nach einem Freilos zum Auftakt mit einem vorzeitigen Erfolg ins große Turnier in der kalifornischen Wüste. Beim Stand von 6:3, 2:0 gab Zverevs slowakischer Gegner Martin Klizan auf. Der Hamburger trifft nun auf seinen Davis-Cup-Teamkollegen Jan-Lennard Struff. Der Sauerländer setzte sich mit 3:6, 6:3, 6:2 gegen den Litauer Ricardas Berankis durch.

Kohlschreiber gelang beim 6:4, 6:4 gegen den Australier Nick Kyrgios, der zuletzt das ATP-Turnier in Acapulco gewonnen und hochklassige Konkurrenz geschlagen hatte, eine kleine Überraschung. Der 35 Jahre alte Augsburger darf nun gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien antreten. Ausgeschieden war dagegen zuvor der Nürnberger Maximilian Marterer.

Bei den Damen kam nach Angelique Kerber und Mona Barthel auch Julia Görges weiter. Die deutsche Nummer zwei schlug die unbequeme Estin Kaia Kanepi 6:3, 2:6, 6:3 und trifft in der Runde der letzten 32 in einem deutschen Duell auf Barthel. Die Neumünsteranerin setzte sich überraschend mit 3:6, 6:1, 7:5 gegen die einstige US-Open-Finalistin Madison Keys durch. Kerber tritt nach dem glatten 6:0, 6:2 gegen die Kasachin Julia Putinzewa gegen die Russin Natalia Wichljanzewa an.

Die topgesetzte Titelverteidigerin und Weltranglisten-Erste Naomi Osaka aus Japan startete mit einem 6:3, 6:4 gegen die Französin Kristina Mladenovic, der sie zuletzt noch unterlegen war.