Die Wimbledonsiegerin gewann gegen die Russin Natalja Wichljanzewa in 1:53 Stunden 3:6, 6:1, 6:3. Die 31-Jährige aus Kiel trifft nun auf die an Nummer neun gesetzte Weißrussin Aryna Sabalenka oder Lessia Zurenko aus der Ukraine. Kerber ist bei der Hartplatz-Veranstaltung in der kalifornischen Wüste an Position acht eingestuft. Bei den Damen und den Herren geht es jeweils insgesamt um mehr als neun Millionen Dollar.