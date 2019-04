Im Kampf um den Einzug in die Runde der besten Acht trifft die 31-Jährige aus Kiel auf Karolina Muchova aus Tschechien. Kerber ist bei der mit 250 000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Mexiko an Nummer eins gesetzt. 2017 stand sie in dort im Endspiel.

In Charleston folgte Laura Siegemund ihrer deutschen Kollegin Andrea Petkovic in die zweite Runde. Die 31 Jahre alte Metzingerin setzte sich gegen die Spanierin Emma Navarro mit 7:5, 6:4 durch. Siegemund bekommt es bei der mit 823.000 Dollar dotierten Veranstaltung auf grünem Sand nun mit der an Position fünf eingestuften Dänin Caroline Wozniacki zu tun. Petkovic spielt nach ihrem 6:0, 6:4 gegen Varvara Lepchenko aus den USA jetzt gegen die Griechin Maria Sakkari.