«Wir brauchen nicht darüber reden. Steffi ist eine absolute Weltklassespielerin gewesen, eine der größten im Tennis überhaupt», sagte der 41-Jährige in Stuttgart anlässlich des 50. Geburtstags Grafs am 14. Juni. Graf gewann in ihrer Karriere 22 Titel bei den Grand-Slam-Turnieren. «Zu dem Zeitpunkt waren wir sehr verwöhnt», sagte Haas . «Sie ist eine wirklich tolle Frau. Ich wünsche ihr nur das Beste. Alles Gute zum Geburtstag!»