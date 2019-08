«Leider ist mein Rücken immer noch nicht in Ordnung», sagte die 37 Jahre alte US-Amerikanerin laut einem Bericht auf der WTA-Homepage. Wegen der Rückenbeschwerden hatte Serena Williams am vergangenen Sonntag bereits im Endspiel von Toronto aufgegeben. Bei den US Open , die am 26. August in New York beginnen, strebt die frühere Nummer eins der Welt ihren 24. Grand-Slam-Titel an.