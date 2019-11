Infrage kommen Routinier Philipp Kohlschreiber und Debütant Dominik Koepfer. «Alle haben sehr gut trainiert und sind fit», sagte Kohlmann in Madrid lediglich. Anders als in der Vergangenheit muss Kohlmann erst 80 Minuten vor Beginn der Partie am Mittwoch (11.00 Uhr/DAZN) bekanntgeben, auf wen er gegen die starken Argentinier setzt. Im alten Format standen die Paarungen immer schon am Tag zuvor fest.

«Das hat es leichter gemacht, die Spieler auf den jeweiligen Gegner vorzubereiten. Aber das gilt für beide Seiten», sagte Kohlmann. Struff ist nach der Absage von Alexander Zverev als Nummer eins gesetzt, im Doppel werden Kevin Krawietz und Andreas Mies zum Einsatz kommen. «Die Argentinier sind angesichts der besseren Positionen in der Rangliste sicherlich favorisiert. Aber unser Ziel ist es, aus der Gruppe rauszukommen», sagte Struff.

Der Davis Cup wird in diesem Jahr erstmals in einem neuen Format ausgetragen. 18 Mannschaften kämpfen zunächst in sechs Dreier-Gruppen um den Einzug ins Viertelfinale. Die Gruppensieger und die sechs besten Gruppenzweiten erreichen die K.o.-Runde. Das Endspiel findet am Sonntag statt. Neu ist auch, dass nur noch zwei Einzel und ein Doppel gespielt werden und es nur noch über Zwei-Gewinn-Sätze geht. Zweiter deutscher Gegner ist am Donnerstag Chile.