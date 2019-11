Die deutsche Nummer eins musste sich in der chilenischen Hauptstadt Santiago mit 3:6, 6:4, 4:6 geschlagen geben. Vor 12.800 Zuschauern in der Movistar Arena wurde vor allem der Schweizer Rekord-Grand-Slam-Turnier-Sieger bejubelt.

In den kommenden Tagen stehen noch Showkämpfe in Buenos Aires, Bogota, Mexiko City und Quito an. Für die Südamerika-Reise verzichtet Zverev auf die Davis-Cup-Endrunde in Madrid, für die er wegen des neuen Formats aber bereits zu Beginn des Jahres abgesagt hatte. Zverev wird seit einigen Monaten vom Federer-Management betreut und ist deshalb mit dem Schweizer auf Tour.