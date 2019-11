Emotionaler Sieg: Nadal rettet Davis-Cup-Premiere

Madrid (dpa) - Gerard Piqué wusste, bei wem er sich ganz besonders zu bedanken hatte. Nach dem sechsten Davis-Cup-Triumph der spanischen Tennis-Herren feierte der neue Chef-Organisator des reformierten Wettbewerbs vor allem Rafael Nadal .

Denn der Weltranglisten-Erste hatte die Spanier nicht nur mit acht Siegen in Einzel und Doppel zum Titel geführt, sondern mit der Energieleistung am Ende einer langen Saison auch dafür gesorgt, dass die Premiere des neuen Formats zumindest am Finalwochenende zu einer großen Tennis-Fiesta wurde.

«Er war schon immer eines meiner Idole», sagte Piqué, der sich mit seiner Investmentfirma Kosmos für viel Geld die Rechte am traditionsreichen Team-Wettbewerb gesichert hat.

Einiges blieb bei der ersten Auflage der Endrunde mit 18 Mannschaften noch im Argen, doch am Ende war alles wie früher. Emotionen pur erlebten die 12.500 Zuschauer auf dem ausverkauften Centre Court im La Caja Magica - und mittendrin Nadal. «Es war das perfekte Ende der Saison», sagte Nadal, nachdem er im Endspiel gegen Kanada für den entscheidenden zweiten Punkt gesorgt hatte. Die Nummer eins der Welt hüpfte jubelnd über den Platz, als sei sie in einen Jungbrunnen gefallen. Nadal für Spanien - das ist und bleibt eine einzigartige Verbindung.

30 Mal hat der 33-Jährige in seine Karriere für Spanien im Davis Cup ein Einzel bestritten - 29 Mal verließ er als Sieger den Platz. Nur bei seiner Premiere 2004 gegen den Tschechen Jiri Novak gab es eine Niederlage. «Es gibt Dinge, die kann eben nur ein Rafael Nadal», brachte Teamkollege Feliciano Lopez die Einzigartigkeit Nadals auf den Punkt.

Der sechste spanische Triumph wird allerdings nicht nur mit dem Namen Nadal in Erinnerung bleiben. In Roberto Bautista Agut hatten die Gastgeber einen weiteren Helden. Drei Tage nach dem Tod seines Vaters stand Bautista Agut am Sonntag im Finale wieder auf dem Platz und stellte mit seinem Auftaktsieg die Weichen auf Sieg.

«Ich habe hier acht Spiele gewonnen, aber ich sage euch das mit der Hand auf meinem Herzen: Entscheidend bei diesem Davis Cup war Roberto», sagte Nadal nach dem gewonnenen Endspiel über die emotionale Ausnahmeleistung seines Teamkollegen.

Bautista Agut vergoss nach dem Triumph zahlreiche Tränen, doch auch Nadal hatte feuchte Augen, als sich der 31-Jährige über das Hallenmikrofon für die Unterstützung in den schweren Tagen bedankte. «Jeder Spieler, vor allem Rafa, war wirklich unglaublich. Danke, dass ihr für mich da wart», sagte Bautista Agut.

Piqué verfolgte die rührenden Momente zufrieden neben seiner Frau Shakira auf der Tribüne. Die Kolumbianerin hatte den Finaltag mit einem Konzert auf dem Centre Court eingeläutet, Nadal und Co. sorgten danach für die sportliche Show. So hatte sich der Fußball-Star vom FC Barcelona, der in der vergangenen Woche täglich im Privatjet zwischen Madrid und Barcelona hin- und hergeflogen war, vorgestellt.

Und auch im Kampf um die Deutungshoheit im Gerangel der verschiedenen Tennis-Wettbewerbe stand ihm am Ende Nadal noch einmal zur Seite. «Es gibt ein paar Dinge, die man verbessern kann, wie zum Beispiel die Anfangszeiten der Spiele. Aber fast alles war sehr gut», sagte der Mallorquiner. Der «neue Davis Cup» habe eine «große Zukunft», sagte Nadal auch in Richtung seines Rivalen Roger Federer, der den neuen Wettbewerb abgelehnt und dafür mit Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev einige Showkämpfe in Südamerika absolviert hatte.