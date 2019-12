Im Mixed hatte die Niedersächsin 2014 bei den French Open und 2009 in Wimbledon die Grand-Slam-Titel geholt und damit ihre größten Erfolge gefeiert. Noch Anfang November erreichte die Fed-Cup-Spielerin mit ihrer niederländischen Doppelpartnerin Demi Schuurs bei den WTA Finals in Shenzhen das Halbfinale. «Ich habe versucht, sie zu überzeugen noch ein Jahr dranzuhängen», sagte die deutsche Damen-Chefin Barbara Rittner . «Aber die Anna hat gesagt: Mir reicht's, ich will nicht mehr. Sie hat ja auch Familienplanung. Da kann man ihr nur die Daumen drücken.»

Seit 2012 hatte sich Grönefeld ausschließlich auf das Doppel konzentriert, «weil mir das Einzel einfach keinen Spaß mehr gemacht hat», wie sie der Deutschen Presse-Agentur gesagt hatte. Verletzungen und Ärger mit ihrem langjährigen und in der Szene umstrittenen Trainer Rafael Font de Mora hatten zu der Entscheidung geführt. «Sie hat eine tolle Karriere gehabt», sagte Rittner und kündigte an: «Ich glaube, dass wir sie in Zukunft auch hier und da mal einbinden können.» Wie der Tennisverband Niedersachsen-Bremen mitteilte, soll Grönefeld künftig in der Tennisbase Hannover als Beraterin tätig sein.