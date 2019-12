«Ich bin nicht sicher, ob ich es zu den Australian Open schaffe», sagte die 32 Jahre alte Darmstädterin in einem Video auf Instagram. Sie habe ihre Vorbereitung auf die neue Saison aufgrund der Blessur unterbrechen müssen.

Bei ihrem letzten Turnier der vergangenen Saison Mitte Oktober in Luxemburg hatte die Weltranglisten-78. wegen Knieproblemen aufgegeben. Zuletzt hatte Petkovic zweimal die ZDF-«Sportreportage» moderiert und damit auch ihre Pläne für die Zeit nach der Karriere vorangetrieben. Die Australian Open beginnen am 20. Januar in Melbourne.